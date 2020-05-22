كارتيرون يكشف موقف النادي من العودة للتدريبات

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن موقف النادي الأبيض من العودة لاستئناف التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.





يأتي هذا بعد أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن الأنشطة الرياضية ستعود تدريجيًا بداية من منتصف شهر يونيو المقبل.





وقال كارتيرون في تصريحات خاصة: “سنعود للتدريبات في منتصف شهر يونيو والعودة ستكون وفقًا لقرار المسئولين”.





وكان الجهاز الفني للزمالك يجهز بالفعل للعودة إلى استئناف التدريبات من جديد بعد عيد الفطر المبارك، استعدادا لعودة النشاط الرياضي من جديد بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





ويخوض لاعبوا الفريق الأبيض تدريبات منزليه خلال الفترة الحالية علي فترتين ويقوم الجهاز الفني بمتابعة الاعبين عبر اتصال الفيديو وحروب الواتس اب لتنفيذ البرنامج التدريبي .