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تعليم

اتصالات مجانية ووسائل ترفيه.. جامعة القاهرة توفر خدمات مميزة للعائدين من الخارج

السبت 23/مايو/2020 - 11:04 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله على
نشر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو للخدمات التي قدمتها جامعة القاهرة لأفواج العائدين من الخارج خلال فترة تواجدهم في المدينة الجامعية، وقد بلغ عددهم 16 فوجًا يضم 2800 مصر عائد من الكويت.

ويظهر في الفيديو اهتمام جامعة القاهرة بتقديم خدمات على مستوى عالٍ للعائدين، لتوفير سبل الراحة لهم، ومن هذه الخدمات التي تظهر في الفيديو: توفير شاشات بالغرف، وغلايات مياه، ومصحف وسجادة صلاة لكل شخص، وتوفير كميات كبيرة من زجاجات المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر، وتوفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، والكمامات والقفازات، وإعداد وتجهيز وجبات ساخنة للإفطار ووجبات جاهزة للسحور.

 إلى جانب خدمات النظافة، حيث أعلنت الجامعة أنه تمت الاستعانة بشركات إضافية لأعمال النظافة بالمدينة الجامعية لتنظيف الغرف والمباني باستمرار ونقل المخلفات. 

كما وفرت الجامعة خدمة تغيير العملات، وفتحت كافيتريا المدينة بكامل طاقتها، ووفرت خدمات الدليفري، وخدمة الاتصال بالأهل مجانًا.


وتضمن الفيديو بعضا من الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي قدمتها الجامعة للعائدين من الكويت، ومنها: زيادة أعداد الأطباء وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية، وسحب العينات، وإجراء الفحوصات الكاملة، وتعقيم جميع العائدين وأمتعتهم، كما جهزت جامعة القاهرة عيادة متكاملة وصيدلية مناسبة، وسيارة إسعاف مجهزة، وحقائب إسعافات أولية بكل طابق من مباني المدينة الجامعية، وذلك بدعم كامل من المستشفيات الجامعية.

 وقامت الجامعة في وقت سابق بتحويل 4 سيدات حوامل لمستشفى قصر العيني لتلقي الرعاية الشاملة، ولم تنس الأطفال الصغار من أبناء العائدين من الخارج، حيث وزعت الألعاب الترفيهية عليهم للتخفيف عنهم.



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