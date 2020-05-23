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تعليم

كعك العيد والبسكويت.. منتجات زراعة القاهرة بجودة عالية.. صور

السبت 23/مايو/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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عبد الله علي
أعلنت كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن إنتاج كعك العيد في مخابز الكلية، بجودة عالية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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وتوفر الكلية، الكعك بأسعار مناسبة من خلال منافذ بيع بالكلية، وتوجد لديها قائمة ب؛ كعك سادة، كعك ملبن، وكعك عين جمل.

كما يوجد ديها "البيتي فور السادة، وبيتي فور مكسرات، بسكويت برتقال ونشادر، غريبة، والمشكل".

يذكر أن كلية الزراعة بجامعة القاهرة، كانت قد أعلنت عن إنتاج منتجات كحولية من الجيل ومطهرات الأيدي، ومنظفات الأرضية والأسطح، تم تجربتها بشكل دقيق وفق المعايير القياسية.
كعك العيد والبسكويت.. منتجات زراعة القاهرة بجودة عالية.. صور
كعك العيد والبسكويت.. منتجات زراعة القاهرة بجودة عالية.. صور
كعك العيد والبسكويت.. منتجات زراعة القاهرة بجودة عالية.. صور
كعك العيد والبسكويت.. منتجات زراعة القاهرة بجودة عالية.. صور
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