كعك العيد والبسكويت.. منتجات زراعة القاهرة بجودة عالية.. صور

أعلنت كلية الزراعة بجامعة القاهرة، عن إنتاج كعك العيد في مخابز الكلية، بجودة عالية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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وتوفر الكلية، الكعك بأسعار مناسبة من خلال منافذ بيع بالكلية، وتوجد لديها قائمة ب؛ كعك سادة، كعك ملبن، وكعك عين جمل.



