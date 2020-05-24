AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسي: انتظروا مسلسل هجمة مرتدة في رمضان القادم من ملفات المخابرات المصرية.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 02:03 ص
بوستر مسلسل هجمة
بوستر مسلسل هجمة مرتدة
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال الإعلامي أحمد موسي, إن سوف يعرض مسلسل "هجمة مرتدة" في رمضان القادم، مشيرا إلى أن المسلسل من ملفات المخابرات العامة المصرية.


وأضاف الإعلامي أحمد موسي خلال برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية, أن مسلسل هجمة مرتدة من إخراج تامر مرسي.


وتابع الإعلامي أحمد موسي, أن من أبرز الممثلين في هذا المسلسل أحمد عز وعبير صبري وسوف يعرض في رمضان 2021.


وأوضح أحمد موسي: "أحنا بقالنا كتير أوي أوي معندناش مسلسلات من ملفات المخابرات من أيام مسلسل رأفت الهجان.. ويمكن دا كان أخر حاجة تقريبا".


وأشار إلي أن أي شئ خاص بالدولة المصرية يقوم بالترويج له حبا في مصر، وليس لديه مانع في ذلك بل انه يشعر بالسعادة من أجل تلك الأعمال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماترميش حيوانك الأليف لأنه محتاجلك ومعتمد عليك.. ندى موسى توجه رسالة لمتابعيها

محمد جمعة فى حوار لـ صدى البلد: متتخضوش من الجزء الثاني لـ مملكة إبليس.. والرقابة لم تحذف مشهدا

محمد جمعة في حوار لـ صدى البلد: لهذا السبب شاركت فى مملكة إبليس.. وأظهر ضيف شرف فى البرنس

هجمة مرتدة.. أحمد عز يخرج من السباق الرمضاني

مسلسلات خارج رمضان 2020.. خالد بن الوليد توقف للتجهيزات.. وضيق الوقت يحسم مصير "أسود فاتح"

مسلسلات ودعت موسم رمضان 2020.. القاهرة كابول بسبب فيروس كورونا.. وأسود فاتح لضيق الوقت

ترشيحاتنا

وفاة بطلة مصارعة يابانية شهيرة عن عمر ٢٢ عاما

زوجة الشهيد خالد مغربي: لم أتمالك نفسي عند مشاهدة حلقة ملحمة البرث

بـ الحجاب.. هيفاء وهبي تفاجئ الكل بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

حذف مشهد من استشهاد أحمد منسى | تفاصيل

سعر الذهب اليوم في مصر عقب انتهاء شهر رمضان

أستاذ المناعة: فيروس كورونا في ذروة انتشاره بـ مصر وبشرة خير مع ارتفاع الحرارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية

الشيف أحمد عادل يقدم طريقة عمل البيتي فور بأقل تكلفة