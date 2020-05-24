أحمد موسي: انتظروا مسلسل هجمة مرتدة في رمضان القادم من ملفات المخابرات المصرية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسي, إن سوف يعرض مسلسل "هجمة مرتدة" في رمضان القادم، مشيرا إلى أن المسلسل من ملفات المخابرات العامة المصرية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسي خلال برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية, أن مسلسل هجمة مرتدة من إخراج تامر مرسي.





وتابع الإعلامي أحمد موسي, أن من أبرز الممثلين في هذا المسلسل أحمد عز وعبير صبري وسوف يعرض في رمضان 2021.





وأوضح أحمد موسي: "أحنا بقالنا كتير أوي أوي معندناش مسلسلات من ملفات المخابرات من أيام مسلسل رأفت الهجان.. ويمكن دا كان أخر حاجة تقريبا".





وأشار إلي أن أي شئ خاص بالدولة المصرية يقوم بالترويج له حبا في مصر، وليس لديه مانع في ذلك بل انه يشعر بالسعادة من أجل تلك الأعمال.