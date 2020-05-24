عيد مبارك وسعيد .. درة تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

نشرت الفنانة درة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " , صورة جديدة لها تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك .
علقت درة على الصورة قائلة : بكل الحب أتمنى لكم عيد مبارك وسعيد ♥️ وكل عيد وأنتم بخير وصحة وسعادة 🙏 الله يحفظكم ويحفظ من تحبّونهم و يجعل أيامنا القادمة أجمل ☀️
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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
كل سنة وانتي طيبة.. وعيد فطر مبارك عليكم
كل سنه وانتي طيبه
وانتي طيبة يا درة يا جميلة
يذكر أن الفنانة درة خرجت عن صمتها لترد على الشائعات التي ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن علاقتها برجل الأعمال ومصمم الديكور هانى سعد.
قالت درة في تصريحات تليفزيونية: "حياتي الشخصية ملك لي ولا تعليق على ما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هانى سعد".