عيد مبارك وسعيد .. درة تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك





علقت درة على الصورة قائلة : بكل الحب أتمنى لكم عيد مبارك وسعيد ♥️ وكل عيد وأنتم بخير وصحة وسعادة 🙏 الله يحفظكم ويحفظ من تحبّونهم و يجعل أيامنا القادمة أجمل ☀️





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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :





كل سنة وانتي طيبة.. وعيد فطر مبارك عليكم



كل سنه وانتي طيبه

وانتي طيبة يا درة يا جميلة

يذكر أن الفنانة درة خرجت عن صمتها لترد على الشائعات التي ترددت فى الفترة الأخيرة بشأن علاقتها برجل الأعمال ومصمم الديكور هانى سعد.

قالت درة في تصريحات تليفزيونية: "حياتي الشخصية ملك لي ولا تعليق على ما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هانى سعد".



