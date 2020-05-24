في عيد ميلاد عبير الشرقاوي.. قصة اتهامها لـ محمد سعد بالنصب

يحل اليوم الأحد 24 مايو، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوى ، والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1970، واعتزلت الفن منذ سنوات، وهى ابنة المخرج جلال الشرقاوي.





واعترفت عبير الشرقاوي ، في أحد لقاءاتها أنها تعرضت للنصب من الفنان محمد سعد، وذلك أثناء عرض مسرحية "قصة الحي الغربي"، وكان وقتها محمد سعد يشارك في المسرحية بدقيقتين في دور بسيط، كما أنه تعدى عليها بالضرب ولا تزال تعاني من أثر ضربته حتى يومنا هذا.



وجاءت القصة عندما طلب محمد سعد من عبير الشرقاوي سلفة 2000 جنيه، وأعطته عبير المبلغ وجلس شهورا لم يسدد هذا المبلغ وتقدمت عبير بشكوى لرئيس المسرح ليقرر خصم 200 جنيه كل شهر من أجر محمد سعد ووقت معرفة سعد بالأمر تهجم عليها بالضرب والسباب.



ورغم أن تصريحات عبير لقت رواجا وانتشارا إلا أن محمد سعد، أتبع أسلوب التجاهل، وهو ما دفع عبير لحذف كلامها عنه ونشرت مقولة تقول فيها الطيب أحسن بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



