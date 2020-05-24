بفستان جديد .. أصالة تستعرض جمالها في عيد الفطر

شاركت الفنانة أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جديدة تخطف الأنظار.
وكتبت أصالة تعليقا لتهنئ جمهورها كل سنة وانتم طيبين وبألف خير.
وتألقت أصالة مرتدية فستانا باللون اللبني الزاهي بتصميم الكرانيش من أعلى لأسفل، ومجسم من منطقة الخصر لإبراز رشاقتها.
كما تركت خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة ناعمة اعلى الكتف مما يبرز عن جمالها، واستكملت إطلالتها الجديدة ببعض المجوهرات الأنيقة في اليد والأذن.
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أما من الناحية الجمالية وضعت أصالة بعض اللمسات التي تبرز ملامحها الرقيقة فاختارت اللون البمبي في الشفاه، مع الكحل الأسود في العين.
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كلّ سنه وأنتوا بألّف خير وصحّه وعافيه 🙏🏻🙏🏻🙏🏻وبهالعيد الله يفرجها على كلّ مهمومّ ويفرّح قلّب المُحبّين الطيّبين🙏🏻🙏🏻 ويحفظ عيلنا وولادنا وحبايبنا ويحمينا منّ كلّ شرّ🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ونرجع نلتقى ونحضن ونفضفض ونضحك مع صحابنا وحبايبنا🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 وأخيرًا وليس آخرًا كلّ سنه وكلّنا سالمين 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻😘😘😘😘😘😘 #أصاله #عيد_سعيد