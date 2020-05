بفستان جديد .. أصالة تستعرض جمالها في عيد الفطر

View this post on Instagram

كلّ سنه وأنتوا بألّف خير وصحّه وعافيه 🙏🏻🙏🏻🙏🏻وبهالعيد الله يفرجها على كلّ مهمومّ ويفرّح قلّب المُحبّين الطيّبين🙏🏻🙏🏻 ويحفظ عيلنا وولادنا وحبايبنا ويحمينا منّ كلّ شرّ🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ونرجع نلتقى ونحضن ونفضفض ونضحك مع صحابنا وحبايبنا🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 وأخيرًا وليس آخرًا كلّ سنه وكلّنا سالمين 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻😘😘😘😘😘😘 #أصاله #عيد_سعيد