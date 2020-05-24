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مرأة

بفستان جديد .. أصالة تستعرض جمالها في عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 05:30 م
أصالة
أصالة
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جديدة تخطف الأنظار.

وكتبت أصالة تعليقا لتهنئ جمهورها كل سنة وانتم طيبين وبألف خير.

وتألقت أصالة مرتدية فستانا باللون اللبني الزاهي بتصميم الكرانيش من أعلى لأسفل، ومجسم من منطقة الخصر لإبراز رشاقتها.

كما تركت خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة ناعمة اعلى الكتف مما يبرز عن جمالها، واستكملت إطلالتها الجديدة ببعض المجوهرات الأنيقة في اليد والأذن.

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أما من الناحية الجمالية وضعت أصالة بعض اللمسات التي تبرز ملامحها الرقيقة فاختارت اللون البمبي في الشفاه، مع الكحل الأسود في العين.

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