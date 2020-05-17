بسبب تقدم عمرها.. أصالة تحتفل بعيد ميلادها الـ 51 بالبكاء.. فيديو

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها الـ 51 مع جمهورها عبر بث مباشر، موضحة أنها لا تحب الاحتفال بعيد ميلادها عندما كانت شابة.









وقالت اصالة نصري خلال مقطع فيديو عرض خلال برنامج "mbc trending" إنها عاشت في متاهات الحياة منذ سنوات، مشيرة إلى أنها تحتفل الآن بعيد ميلادها الـ 51سنة.









وبكت الفنانة أصالة متأثرة بالعمر أثناء احتفالها بعيد ميلادها مع جمهورها عبر البث المباشر عندما تحدثت عن عمرها، خاصة أنها لا تحب فكرة الاحتفال بأعياد الميلاد أو تقدم السن.





واستكملت أصالة حديثها مع الجمهور وقدمت مجموعة من الأغاني خلال اللايف التي بثته للتفاعل مع متابعها، حيث تفاعل معها الكثير من النجوم والجمهور يهنئونها بعيد ميلادها.





وأعلنت أصالة نصري الاحتفال بعيد ميلادها الـ 51 مع جمهورها من خلال بث مباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.