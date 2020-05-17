AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب تقدم عمرها.. أصالة تحتفل بعيد ميلادها الـ 51 بالبكاء.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 07:00 ص
أصالة
أصالة
Advertisements
كريم الخطيب
احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها الـ 51 مع جمهورها عبر بث مباشر، موضحة أنها لا تحب الاحتفال بعيد ميلادها عندما كانت شابة. 


وقالت اصالة نصري خلال مقطع فيديو عرض خلال برنامج "mbc trending" إنها عاشت في متاهات الحياة منذ سنوات، مشيرة إلى أنها تحتفل الآن بعيد ميلادها الـ 51سنة.


وبكت الفنانة أصالة متأثرة بالعمر أثناء احتفالها بعيد ميلادها مع جمهورها عبر البث المباشر عندما تحدثت عن عمرها، خاصة أنها لا تحب فكرة الاحتفال بأعياد الميلاد أو تقدم السن. 

واستكملت أصالة حديثها مع الجمهور وقدمت مجموعة من الأغاني خلال اللايف التي بثته للتفاعل مع متابعها، حيث تفاعل معها الكثير من النجوم والجمهور يهنئونها بعيد ميلادها.

وأعلنت أصالة نصري الاحتفال بعيد ميلادها الـ 51 مع جمهورها من خلال بث مباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنت الروح اللي صعب تتكرر.. أصالة تهنئ نجلها خالد بعيد ميلاده

والدة أصالة تضعها في موقف محرج مع هيفاء وهبي عبر بث مباشر .. فيديو

مذيعو «MBC Trending» يغنون على الهواء بمناسبة كندة علوش | شاهد

كندة علوش تكشف تفاصيل يومها في المنزل وطريقة الاحتفال بعيد ميلادها.. فيديو

أصالة تعلن مفاجأة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها.. شاهد

موجز السوشيال ميديا.. بالقطايف.. محمد صلاح يحيي الأجواء الرمضانية بإنجلترا.. وأصالة تعلن مفاجأة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 17 /5 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

ضوء الشمس السلاح السحري لـ مكافحة كورونا

تاجر مخدرات وحاول الهرب .. تعرف على حقيقة اعتداء أمناء شرطة على مواطن في الجيزة

أوباما يهاجم ترامب بسبب فيروس كورونا

إعلامية كويتية: شائعات قطر عن مصر والإمارات المسمار الأخير في نعش الدوحة

نجيب ساويرس: إلى العظيم عادل إمام.. كل سنة وأنت طيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الثوم والخل.. أفضل 5 خطوات لمواجهة كورونا.. فيديو

أثناء إزالة الطلاء .. زوجان يعثران على كنز أثري في الحائط

مخاطر جديدة .. فيروس كورونا يتسبب في نوبة قلبية لطفلة