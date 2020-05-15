في عيد ميلادها.. هل تخطت أصالة أزمة طلاقها من طارق العريان؟

يوافق اليوم الجمعة 15 مايو، عيد ميلاد الفنانة السورية أصالة نصري ، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1969، وتحتفل ببلوغ عامها الـ51 اليوم، بصحبة الأهل والأصدقاء.









وتنشغل أذهان الكثير من الجمهور، بعلاقة أصالة نصري ، وطليقها المخرج طارق العريان، وهل يمكن أن يعودا مجددا، وهل تخطت الفنانة أزمة انفصالها بعد واحدة من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، إلا أن تصريحاتها المتتالية كشف إنها لم تتخط هذه الأزمة حتى الآن، ونرصدها فيما يلي:





في حفل عيد الحب الماضي، قالت أصالة خلال الحفل: «انا بخير ولابسة أزرق»، في إشارة منها إلى انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان الذي أعلنت عنه رسميًا شهر يناير الماضي 2020.





وبعد ذلك بأيام، وتحديدًا في 22 فبراير، عبّرت الفنانة أصالة، عن حزنها الشديد بسبب انفصالها عن المخرج طارق العريان، كما عبّرت عن حبها الشديد له وتعلقها به، الذي دفعها لزيارة الطبيب النفسي.





أصالة علقت على الانفصال للمرة الأولى، في أحد اللقاءات التلفزيونية، حيث قالت: "الناس حافظين ضعفي وقوتي وانكساري وكرامتي .. من 25 سنة أنا مجموعة من هذه الأشياء".





وتابعت: "أنا مشاعري مترجمة بيني وبين الناس والفترة اللي غنيت فيها أغنية شامخ كنت حزينة ومكسورة وتعبانة نفسيا و بتعالج عند دكتور نفسي .. ولسة لحد دلوقتي لأني مريت بظروف سيئة أدت إلى انفصالي .. اكيد مكنتش بحالة مستقرة واللي صورته كان الحقيقة".

بينما اختتمت حديثها قائلة: "زعلت بسبب انفصالي عن طارق العريان جدًا كتير لأنه مش اي راجل .. أنا كنت متعلقة بيه كتير وبحبه .. الحب والعشق في حياتي مش سهل وأنا حبيته كتير".





وقبل أيام قليلة، عبّرت الفنانة أصالة، عن إشتياقها لوجود طليقها المخرج طارق العريان، في شهر رمضان، وفي ردها على سؤال حول الشخص الذي ستفتقده هذا العام على مائدة الافطار في رمضان، قالت أصالة، خلال برنامج "إنسيدر بالعربي":"أكيد كلنا هنفتقد طارق".