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فن

ريهام سعيد تهنئ أصالة بعيد ميلادها عبر إنستجرام ..شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
هنأت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صديقتها الفنانة أصالة بمناسبة عيد ميلادها الـ 51.

ونشرت ريهام سعيد صورة للنجمة أصالة وعلقت عليها قائلة " Happy birthday habibty . Wish u all the best".

يصادف اليوم 15 مايو عيد ميلاد النجمة أصالة، فقد أكملت اليوم عامها الـ50.

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وما لا يعرفه كثيرون أن أصالة تزوجت مرتين الأولى من أيمن الذهبي واستمر زواجهما لأكثر من عشرة أعوام لكنه انتهى بعد خلافات كثيرة واتهام أصالة لأيمن بخيانتها وأنجبت منه شام وخالد.

وبعد عام من انفصالها عن أيمن الذهبي وقعت في حب طارق العريان وتزوجته، وأنجبت منه آدم وعلي ثم انفصلت عنه.

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