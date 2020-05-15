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فن

صراع الزوجات.. خلاف أصالة وإنجي علي بسبب طارق العريان

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:09 م
أصالة - طارق العريان
أصالة - طارق العريان - انجي علي
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سعيد فراج
يوافق اليوم الجمعة 15 مايو، عيد ميلاد الفنانة السورية أصالة نصري، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1969، وتحتفل ببلوغ عامها الـ51 اليوم، بصحبة الأهل والأصدقاء. 


وقبل أيام تحدثت المذيعة انجي علي، عن قصة طلاقها من المخرج طارق العريان، الزوج السابق لـ أصالة نصري، وسبب خلافها مع الأخيرة، وهل هي كانت السبب في طلاق (العريان وأصالة)؟. 

وتفاجأت انجي علي، بكلام شيخ الحارة بأنها كانت في دبي مع طليقها المخرج طارق العريان، ما تسبب في طلاق الأخير للفنانة أصالة، وقامت الأخيرة بعمل إلغاء متابعة لـ انجي. 

وأجابت إنجى علي، على تلك الأقاويل، بأنها لم تكن في دبي مع طارق العريان، على الرغم من حصولها على دعوة لتغطية أحد الإحتفالات هناك، واكتفت بإرسال أحد العاملين في برنامجها لعمل تغطية شاملة للاحتفالية، ومن بينها سجل لقاء مع «العريان». 

وقالت إنجي علي إنها بالفعل كانت متواجدة مع طارق العريان، في كواليس تصوير كليب «يا مجنون» مع أصالة نصري، الذي تم في إسبانيا، لافتة إلى أنها تطلقت من «العريان» بعدها، ثم تزوج من أصالة، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم إن كان هناك حب بينهما وقتها أم لا. 

وأضافت إنجي، أن طارق العريان أخذ رأيها قبل زواجه من أصالة، مؤكدة أنها تفاجأت بأن أدمن حسابها على انستجرام، أخبرها بأن أصالة قامت بإلغاء متابعتها (انفولو). 
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