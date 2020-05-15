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فن

في عيد ميلادها..تعرف على القصة الكاملة لانفصال أصالة وطارق العريان

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:58 م
أصالة
أصالة
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عمر صبحي
يصادف اليوم 15 مايو عيد ميلاد الفنانة السورية أصالة التي ولدت عام  1969 في مدينة "دمشق" ،وقدمت الكثير من الأعمال المختلفة من أبرزهم أغنية "قد الحروف"، "يا عالم " و اغنية "60  دقيقة حياة " من خلال السطور التاليه نعرض عليكم القصة الكاملة حول انفصال أصالة عن زوجها طارق العريان.

أثارت الفنانة أصالة الجدل فور إعلانها الانفصال عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج استمر 14 عاما. 

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- إعلان أصالة الانفصال رسميا عن طارق العريان .

أعلنت المطربة أصالة عن انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان ، حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة تجمعمها .

وعلقت أصالة علي الصورة :" بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

وأضافت أصالة في تعليقها: "سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله".

- أول تعليق من طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة 

شارك المخرج طارق العريان جمهوره بنشر صورة تجمعه بالفنانة أصالة عبر صفحته الشحصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق علي الصورة :" للاسف وصلنا لنهاية قصتنا، ساظل أحترم واحب هذه الشخصية الجميلة للابد أم أولادي".

- تعليق شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة علي انفصالها عن زوجها. 

اثارت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية اصالة الجدل بتعليق لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عن والدتها بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وكتبت شام الذهبي إبنة أصالة، داعمة لأمها، بأجمل الكلمات، قائلة: “لقد وقفنا دائمًا وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة”.

وتابعت: “هذا مجرد اختبار آخر لإظهار طبيعتك الحقيقية: مقاتلة، امرأة مصنوعة من الفولاذ … امرأة قاومت كل المرض، الأذى والخيانة. والظروف الصعبة جعلتها الماسة وأكثر اشراقًا بدلًا من إحداث الضرر بنفسها. ابنتك فخورة بك دائمًا”.
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