بوسي شلبي تهنئ أصالة بعيد ميلادها.. شاهد

هنأت الفنانة بوسي شلبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صديقتها الفنانه أصالة بمناسبة عيد ميلادها ال 51.

ونشرت بوسي شلبي صورة لها مع أصالة وعلقت عليها قائلة "حبيتي الغالية أصالة كل سنة وانتى طيبة وسعيده مع أسرتك الغالية".

يصادف اليوم 15 مايو عيد ميلاد النجمة أصالة، فقد أكملت اليوم عامها الـ50.

أصالة :

بتمنالك الله يفرح قلبك.. كندة علوش تهنئ أصالة بعيد ميلادها

وما لا يعرفه كثيرون أن أصالة تزوجت مرتين الأولى من أيمن الذهبي واستمر زواجهما لأكثر من عشرة أعوام لكنه انتهى بعد خلافات كثيرة واتهام أصالة لأيمن بخيانتها وأنجبت منه شام وخالد.

وبعد عام من انفصالها عن أيمن الذهبي وقعت في حب طارق العريان وتزوجته، وأنجبت منه آدم وعلي ثم انفصلت عنه.