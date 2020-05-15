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فن

بوسي شلبي تهنئ أصالة بعيد ميلادها.. شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:29 ص
بوسي شلبي وإصابة
بوسي شلبي وإصابة
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مصطفى كرم

هنأت الفنانة بوسي شلبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صديقتها الفنانه أصالة بمناسبة عيد ميلادها ال 51.

ونشرت بوسي شلبي صورة لها مع أصالة وعلقت عليها قائلة "حبيتي الغالية أصالة كل سنة وانتى طيبة وسعيده مع أسرتك الغالية".

يصادف اليوم 15 مايو عيد ميلاد النجمة أصالة، فقد أكملت اليوم عامها الـ50.

أصالة :

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وما لا يعرفه كثيرون أن أصالة تزوجت مرتين الأولى من أيمن الذهبي واستمر زواجهما لأكثر من عشرة أعوام لكنه انتهى بعد خلافات كثيرة واتهام أصالة لأيمن بخيانتها وأنجبت منه شام وخالد.

وبعد عام من انفصالها عن أيمن الذهبي وقعت في حب طارق العريان وتزوجته، وأنجبت منه آدم وعلي ثم انفصلت عنه.

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