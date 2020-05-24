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بلوزة كتف وكتف .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أول أيام العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 02:47 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت لقاء الخميسي بإطلالة ناعمة في أول أيام عيد الفطر المبارك، مرتدية بلوزة باللون الأبيض المميز بتصميم الكتف الواحد، ونسقت معها جيب باللون الفيروزي بكرانيش، ووضعت الحزام باللون الأبيض المنقوش باللون الأسود على منطقة الخصر لإبراز رشاقتها.

واستكملت إطلالتها مرتدية حذاء ذا كعب عال باللون الأسود لابراز أناقتها.

كما تركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة متطايرة، فهي من الفنانات التي تفضل الظهور بالشعر القصير دائما.

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عيد مبارك 🍃

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