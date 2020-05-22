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مرأة

بكتف مكشوف.. لقاء الخميسي تبرز أنوثتها على إنستجرام

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:13 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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آية التيجي
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وقد ظهرت لقاء الخميسي بإطلالة كاجوال ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت بها لقاء الخميسى، بتوب باللون الأسود يكشف عن احد اطرافها مع بنطال جينز باللون الثلجي، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

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وتركت لقاء الخميسي شعرها منسدلا عبر كتفيها بتسريحة انسيابية ومميزة، وهو ما تناسب مع إطلالتها وأبرز جمالها.

واعتمدت لقاء الخميسى على جمال بشرتها؛ حيث إنها اكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الكشميري الذي يبرز جمال أنوثتها.

ولم تتكلف لقاء الخميسي في وضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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