بكتف مكشوف.. لقاء الخميسي تبرز أنوثتها على إنستجرام

View this post on Instagram

انتظروني اليوم الجمعه الساعه ٥.٣٠ بتوقيت القاهره في برنامج Tik look مع السيناريست المذيع عبد العزيز احمد @abdelazizahmed.official “ لايف “ اسئلة جريئة جد ولعب وضحك 😃 باحبكم لقاء الخميسي