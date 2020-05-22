بكتف مكشوف.. لقاء الخميسي تبرز أنوثتها على إنستجرام

نشرت الفنانة

، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وقد ظهرت لقاء الخميسي بإطلالة كاجوال ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.











وتركت وتركت لقاء الخميسي شعرها منسدلا عبر كتفيها بتسريحة انسيابية ومميزة، وهو ما تناسب مع إطلالتها وأبرز جمالها.





واعتمدت لقاء الخميسى على جمال بشرتها؛ حيث إنها اكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الكشميري الذي يبرز جمال أنوثتها.



