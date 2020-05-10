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فن

أنا أصلا مبحبش الرجالة الرفيعين.. لقاء الخميسي في فيديو جديد على تيك توك

الأحد 10/مايو/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت النجمة لقاء الخميسي فيديو لها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تيك توك".

وظهرت لقاء الخميسي وهي تقلد أحد مشاهد الفنان الكوميدي أسلام ابراهيم بجملة: "انا أصلا مبحبش الرجالة الرفعين الي زيك كدا".


وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها بالتعليقات وجاء أبرزها كالآتي:
ضحكتيني جدا والله
سكر وروحك حلوة اوي 
دمك خفيف جدا وبستني الفيديوهات بتاعتك 

‫يذكر أن لقاء الخميسى تقمصت شخصية "بكيزة هانم الدرملى"، للفنانة القديرة سهير البابلى، من المسلسل الكوميدى "بكيزة وزغلول"، قائلة: "أنا هانم.. أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل، العالم كله لازم يعرف الحقيقة دى، جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل، فقر مش هفتقر".

تشارك لقاء الخميسي في  ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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