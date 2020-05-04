لقاء الخميسي تشعل تيك توك على طريقة أبو حفيظة

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نشرت النجمة لقاء الخميسي فيديو لها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" ‫





وظهرت لقاء الخميسي من منزلها بمظهر شبابي مرتدية النظارة السوداء وتقمصت دور أبو حفيظة البلطجي أثناء خناقته مع سيد بوخارست من مسلسل حواري بوخاريست





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها بالتعليقات وجاء أبرزها كالآتي :





‫بستني فيديوهاتك دايمًا

عسل اوي بموت في خفت دمك

‫كان مسلسل جميل

جميل والله





‫يذكر أن لقاء الخميسى تقمصت شخصية "بكيزة هانم الدرملى"، للفنانة القديرة سهير البابلى، من المسلسل الكوميدى "بكيزة وزغلول"، قائلة: "أنا هانم.. أنا اتولدت هانم وهموت هانم بس بعد عمر طويل، العالم كله لازم يعرف الحقيقة دى، جربعة مش هتجربع، ذل مش هتذل، فقر مش هفتقر"





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تشارك لقاء الخميسي في ‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي