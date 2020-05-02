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فن

بعد الفطار.. لقاء الخميسي تنشر صورة جديدة من داخل الحجر المنزلي

السبت 02/مايو/2020 - 08:47 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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محمد بدران
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث صورة لها.


وظهرت لقاء، في الصورة، مرتدية شيميز ازرق، واعتمدت على المكياج الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها، وعلقت "بعد الفطار اه والله"


وتشارك الفنان لقاء الخميسي في الماراثون الرمضاني لعام 2020، من خلال مشاركتها فى مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف. ‬


وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.



‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي


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بعد الفطار 😐 اه والله 😂

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