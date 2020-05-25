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فن

ريهام سعيد تهنئ محمد رمضان بعيد ميلاده الـ 32: أنت جدع

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:31 م
محمد رمضان وريهام
محمد رمضان وريهام سعيد
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منار نور
هنأت الإعلامية ريهام سعيد، الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده الـ 32 عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
 
ونشرت ريهام سعيد مقطع فيديو يجمعها مع الفنان محمد رمضان على أغنية "انت جدع". 


مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.



ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017

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@mohamedramadanws

A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on

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