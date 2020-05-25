استخدامات سحرية للقهوة في سيارتك

تواجهنا أحيانا

في السيارة، قد تكون بسبب دخان السجائر أو نتيجة تعفن بقايا طعام، أو سكب عصائر وسوائل، و كثير من

لا يفضلون استخدام معطرات

المركّبة التي تسبب أحيانا رائحة قوية ومزعجة وتسبب الحساسية لبعض الأشخاص.