AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

استخدامات سحرية للقهوة في سيارتك

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:02 م
استخدامات سحرية للقهوة
استخدامات سحرية للقهوة في سيارتك
Advertisements
اشرف عطية
تواجهنا أحيانا روائح كريهة في السيارة، قد تكون بسبب دخان السجائر أو نتيجة تعفن بقايا طعام، أو سكب عصائر وسوائل، و كثير من قائدي السيارات لا يفضلون استخدام معطرات السيارة المركّبة التي تسبب أحيانا رائحة قوية ومزعجة وتسبب الحساسية لبعض الأشخاص.

نطرح عليكم استخدامات فعالة للبن في سيارتك لإزالة الروائح الكريهة خصوصا أن المعطرات الصناعية مضرّة بسبب احتوائها على مواد كيميائية وخصوصا لمن يعانون أمراضا صدرية وتنفسية فيصبح الحل هو استبدال هذة الاشياء بأشياء طبيعية أهمها البن.


وللقضاء على أي روائح كريهة أحضر وعاء بة كمية من البن واتركه في السيارة لعدة ايام سيعمل البن على امتصاص أي روائح كريهة في السيارة ويستبدلها برائحة ذكية بعده قم بتهوية السيارة واستمتع بها بدون أي روائح كريهة.


غسيل السيارة باستمرار وتعقيمها من الفيروسات والتخلص من الروائح الكريهة يطفئ عليك روح النشاط والحيوية لذلك لا تتردد في تنظيفها فهي تعتبر بيتك الثاني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 طرق للتخلص من الروائح الكريهة داخل السيارة

حيل بسيطة لتنقية سيارتك من رائحة دخان السجائر

القهوة والخل يقضيان على روائح السيارة الكريهة

تغلب على الرائحة الكريهة في سيارتك

من بينها تنظيف فتحات التكييف.. 9 نصائح للتخلص من الروائح الكريهة داخل سيارتك

ترشيحاتنا

تقوي المناعة وترطب الجسم.. 3 عصائر لا تتخلى عنها في العيد

مصر تحارب كورونا والأطباء يهاجمون الصحة..التفاصيل الكاملة لأزمة الوزارة والنقابة بسبب ضحايا الجيش الأبيض

زكاة المال على الوديعة البنكية.. دار الإفتاء توضح كيفية حسابها

في حواره لـ صدى البلد.. كريم العمري يكشف كواليس دوره في مسلسل الاختيار

توجيه عاجل من وزيرة الصحة بشأن طبيب المنيرة المتوفى بـ كورونا

تآكل في الرئة.. وفاة موظف بطاقم التنفيذ الإداري في جريدة الوفد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مقطع فيديو نادر مع زوجها.. 10 صور رومانسية لـ منى زكى مع أحمد حلمى

بعد تصدرها التريند.. 10 صور وضعت جنا عمرو دياب فى مأزق للانتقاد

الصين تطرح سيارات طبق الأصل من افخم السيارات العالمية بسعر رخيص .. صور