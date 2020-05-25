استخدامات سحرية للقهوة في سيارتك

تواجهنا أحيانا روائح كريهة في السيارة، قد تكون بسبب دخان السجائر أو نتيجة تعفن بقايا طعام، أو سكب عصائر وسوائل، و كثير من قائدي السيارات لا يفضلون استخدام معطرات السيارة المركّبة التي تسبب أحيانا رائحة قوية ومزعجة وتسبب الحساسية لبعض الأشخاص.
نطرح عليكم استخدامات فعالة للبن في سيارتك لإزالة الروائح الكريهة خصوصا أن المعطرات الصناعية مضرّة بسبب احتوائها على مواد كيميائية وخصوصا لمن يعانون أمراضا صدرية وتنفسية فيصبح الحل هو استبدال هذة الاشياء بأشياء طبيعية أهمها البن.
وللقضاء على أي روائح كريهة أحضر وعاء بة كمية من البن واتركه في السيارة لعدة ايام سيعمل البن على امتصاص أي روائح كريهة في السيارة ويستبدلها برائحة ذكية بعده قم بتهوية السيارة واستمتع بها بدون أي روائح كريهة.
غسيل السيارة باستمرار وتعقيمها من الفيروسات والتخلص من الروائح الكريهة يطفئ عليك روح النشاط والحيوية لذلك لا تتردد في تنظيفها فهي تعتبر بيتك الثاني.