شاهد احتفال المواطنين بعيد الفطر في ثاني أيام عيد الفطر بوسط البلد.. صور

شهدت شوارع وسط البلد بمحافظة القاهرة حالة من الهدوء في ثاني أيام عبد الفطر المبارك تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة صدى البلد قيام عدد قليل من المواطنين بالتجول في شوارع وسط البلد دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وظهر عشرات المواطنين بالتجمع أمام المطاعم الخاصة بتقديم الوجبات السريعة دون إجراء التباعد الإجتماعي والوقوف على بعد متر من الآخر.





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إغلاق شواطئ وحدائق سفاجا لمنع انتشار كورونا خلال ثانى أيام عيد الفطر

وكان مجلس الوزراء قد أصدر عدد من القرارات الهامة والإجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك بدء حظر التجول من الساعة الخامسة مساء وحتي السادسة صباحا مع غلق الشواطيء و الطرق المؤدي اليها لمنع تجمع المواطنين.