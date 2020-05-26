إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

اعتادت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وقد ظهرت فى إحدى جلسات التصوير بإطلالة أنيقة.
تألقت سيرين عبد النور ببنطلون باللون اللبنى، واتسم التصميم بالقماش اللامع، وبلغ سعره 110 دولارات أمريكية، ونسقت معه بلوزة ستان أنيقة باللون الكشمير بلغت 90 دولارا.
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وانتعلت سيرين عبد النور حذاءً أنيقا بكعب عالٍ باللون باللون البيج المتناسق مع ألوان إطلالتها، وتزينت ببعض الإكسسوارات التى منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.