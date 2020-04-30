أيهما أحلى؟.. بـ6 إطلالات مختلفة سيرين عبد النور تبهر متابعيها

الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورها وابرز الإطلالات التى تظهر بها. اعتادت





تألقت سيرين عبد النور فى برنامجها الجديد مع الفنان أحمد فهمي والذى يذاع على قناة "ام بي سي مصر "، بمجموعة مميزة و مختلفة من الإطلالات التى كانت من اختيار الاستايلست سيرديك حداد.





وظهرت سيرين عبد النور حتى الان بـ 6 إطلالات أنيقة، حيث ارتدت ...





- جمبسوت أنيق باللون الأوف وايت بأكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة، كما كشف التصميم عن قوامها الرشيق، وقد حملت إطلالة سيرين عبد النور توقيع دار الأزياء Dolce Farfalla، فيما بلغ سعر الجمبسوت 566 دولار أمريكى.

-جيبة جلد باللون الأسود متوسطة الطول ونسقت معها تى شيرت أبيض مطبوع، مما منحها إطلالة جذابة، وانتعلت سيرين عبد النور حذاءً صيفيًا أنيقًا ذا كعب عالٍ باللون الأسود.

-خطفت الأنظار سيرين عبد النور بفستان جلد قصير و نسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض.

-ظهرت بجمبسوت جينز أتسم التصميم بأنه جمع الأناقة و البساطة وارتدت سيرين عبد النور حذاء أنيقا ذا كعب عالى باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بأكسسوارت جذابة حيث تزينت بقلدة DEBI.R ، وقد بلغ سعرها 35 دولار أمريكى.

-أعتمدت جاكيت رياضيا باللون الأحمر و نسقت معه بنطلون من نفس اللون مما كشف عن رشاقتها.

- تألقت سيرين عبد النور في إطلالتها بتوب باللون الاسود وبه بعض الكلمات باللون الابيض ، ونسقت مع جيب باللون الاسود التى أخذت قصة الكرانيش.



