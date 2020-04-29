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باليورو.. سعر حلق ياسمين رئيس فى برنامج رامز جلال

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:55 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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هاجر هانئ
وقعت الفنانة  ياسمين رئيس ، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، اليوم الذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

ظهرت  ياسمين رئيس فى الحلقة بإطلالة كاجوال ، حيث ارتدت بلوزة بيضاء أتسمت بالكرانيش وذا اكمام طويلة، ونسقت معها بنطلون جينز مما منحها إطلالة بسيطة.

وأنتعلت ياسمين رئيس حذاء رياضى مسطح باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الفخامة ومن ضمنها أقراط ذهبى من دار الأزياء العالمية VERSACE، وقد بلغت تكلفته 395يورو.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين رئيس على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

باليورو.. سعر حلق ياسمين رئيس فى برنامج رامز جلال
باليورو.. سعر حلق ياسمين رئيس فى برنامج رامز جلال
باليورو.. سعر حلق ياسمين رئيس فى برنامج رامز جلال
باليورو.. سعر حلق ياسمين رئيس فى برنامج رامز جلال
باليورو.. سعر حلق ياسمين رئيس فى برنامج رامز جلال
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