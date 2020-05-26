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فن

التمثيل هو المهنة الأخطر بعد الطب.. نجم مسرح مصر يرد على نبيل الحلفاوي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:19 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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سعيد فراج
نشر الفنان كريم عفيفي، نجم فريق مسرح مصر، تغريدة له عبر تويتر، علق من خلالها على حالة الجدل التي أثيرت بسبب تغريدة الفنان نبيل الحلفاوي، التي قال فيها إن التمثيل هو أخطر المهن المدنية بعد المهن الطبية، لتعذر اتباع خطوات الوقاية من العدوى أمام الكاميرات. 

وكتب كريم عفيفي، في تغريدته على تويتر: «كل المهن مهمة وكل المهن بتكمل بعض وغياب اى مهنة مهما كانت تبدو بسيطة بالنسبالك لكن غيابها اكيد يؤثر على كل المجتمع ياريت هدوء ونصفى كدا عشان الدنيا تعدى مش ناقصة والله». 

وكان نبيل الحلفاوي، أشعل الجدل بسبب تغريدته قبل يومين، قال فيها: «ندعو الله أن يلطف بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ويمن عليها بالشفاء .. صار التمثيل هو المهنة المدنية الأخطر على الإطلاق بعد المهن الطبية وذلك لتعذر استخدام الإجراءات الاحترازية أثناء العمل. وخاصة بالنسبة لكبار السن». 

ورد نبيل الحلفاوي على حالة الجدل، في تغريدتين قائلًا: «آخر كلمة عن التويتة وكيف استغلتها اللجان (التوضيح لحسني النية من المعترضين) الخدعة تكمن في نقطتين:

1)بخصوص الخطورة تجاهلوا السبب الذي ذكرته وهو أنها المهنة الوحيدة التي يتعذر فيها استخدام وسائل الحماية أو الحرص على التباعد .. فظهر الأمر وكأني أتحدث عن خطورة المهنة عموما..1/2(يتبع)». 

وتابع: «2)تجاهلوا كلمة(بعد)المهن الطبية.. فصوروا الأمر كأني أقارنها عموما بالمهن الطبية مع أن هذا غير وارد بالمرة .. أؤكد ما قلته مرارا.. الطب أسمى مهنة في الوجود .. الهجمة الهستيرية سببها معروف هي من توابع هستيريا سببها لهم مسلسل الاختيار فتربصوا بالفن والفنانين.
التوضيح للمحترمين فحسب.2/2». 

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