مذكرات تفاهم بين بنها وجامعتي ليفربول وبريستول البريطانيتين

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، موافقة مجلس الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، على عقد مذكرات تفاهم مع كل من جامعة ليفربول وجامعة بريستول البريطانيتين.









وقال الجيزاوى إن مذكرات التفاهم تأتى فى إطار حرص الجامعة على الانفتاح على العالم من خلال عقد شراكات تعاون مع الجامعات الدولية المرموقة.















تتناول إ مكانية تبادل الطلاب وهئية التدريس بين الجانبين والمشاركة في المشروعات البحثية والفعاليات العلمية وإنشاء درجات درجات علمية مزدوجة بين الطرفين. وأضاف نائب رئيس الجامعة أن مذكرات التفاهم









من جانبه، قال الدكتور كريم الدش، المدير الأكاديمي لفرع الجامعة بالعبور، إن مثل هذه الاتفاقيات تعد إضافة لملف تدويل الجامعة وفرصة للبرامج القائمة وما يستجد منها بمقر الجامعة بالعبور، حيث نسعى لإيجاد درجات علمية مزدوجة بين جامعة بنها وغيرها من الجامعات الدولية.