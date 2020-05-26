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فن

بعد اعتزالها.. كاميرون دياز تخطط للعودة للتمثيل

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:01 م
كاميرون دياز
كاميرون دياز
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شروق ابراهيم
قال مصدر لموقع  ET الأجنبي إن النجمة العالمية كاميرون دياز تخطط للعودة للتمثيل بعد قرار اعتزالها في 2018 من أجل الحصول على راحة والتفرغ لأسرتها.
 

وأضاف المصدر أن كاميرون دياز ستكون انتقائية عند اختيار الأعمال الفنية التي ستعيدها لجمهورها مجددا، بعد أن توقفت عن التمثيل في 2015 بعد زواجها.


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وكشف المصدر أن كاميرون دياز تقضي أوقاتها مع زوجها بينج مادين وابنهما راديكس، لافتا إلى أن أهم أهداف النجمة الأمريكية هو الأمومة 
والاعتناء بطفلها.


وبدأت كاميرون دياز مشوارها الفني كعارضة أزياء، وكانت أولى بطولاتها في فيلم The mask إنتاج 1994، وحققت شهرة كبيرة آنذاك.

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