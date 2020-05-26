إليسا تحقق 300 ألف مشاهدة بـ قهوة الماضي في ساعات.. فيديو



حققت أغنية "قهوة الماضي" للفنانة اللبنانية إليسا 300 ألف مشاهدة بعد مرور أقل من 24 ساعة على طرحها بقناة شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات بموقع "يوتيوب".









ودخلت أغنية "قهوة الماضي" لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب باحتلالها المركز الخامس.











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الأغنية من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي أغنية ضمن ألبوم إليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.









وتقول كلمات الأغنية:

بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـــك

ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك

بدي حدا شوفو إنت لو طـــــــــــل

إقعد بوجو عالهدا واتأملـــــــــــك

حبيبي

بكل مطرح في أنا وأنت ســــــــــوا

في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى

قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا