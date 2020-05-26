إليسا تدعو لزوال كورونا من العالم وانخفاض عدد المصابين: يارب

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وأطلقت الفنانة اللبنانية إليسا، أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "قهوة الماضي، والتى تم طرحها أمس ثانى أيام عيد الفطر .





وكانت إليسا عبّرت عن تحمسها لطرح الأغنية من خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، وقالت :"قهوة الماضي من أقرب الأغاني لقلبي بالفترة الأخيرة، ورح تصدر على العيد إن شاء الله. كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وأول أغنية لبنانية بتسمعوها من الألبوم الجديد".







