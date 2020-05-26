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توك شو

زوجة الطبيب هشام الساكت المتوفى بكورونا: أقسمنا عهدا ولا نهرب وقت الشدة ..فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:19 م
شيرين الجيار زوجة
شيرين الجيار زوجة الدكتور الراحل هشام الساكت
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هاني حسين
قالت الدكتورة شيرين الجيار، زوجة الدكتور الراحل هشام الساكت المتوفى بـ فيروس كورونا، إن الطبيب جندي في عمله تجاه المرضى والمصابين.

وأضافت شيرين الجيار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن  الأطباء أقسموا عهدًا بخدمة المرضى وإنقاذ حياتهم وشفائهم.

وتابعت شيرين الجيار "الأطباء لا يهربون وقت الشدة على الإطلاق، وأطباء مصر مش بيعملوا كده، إحنا بنشتغل في ظروف صعبة ومستمرين في عملنا، ولم يتخلَ أحد عن مكان عمله".

وأكملت شيرين الجيار "بعد التعافي من فيروس كورونا حصلت على فترة نقاهة 14 يوما وسوف أمارس عملي مجددا بعد عيد الفطر".

ولفتت شيرين الجيار إلى أن "الكثير من الأطباء أصيبوا بفيروس كورونا وبعد تماثلهم الشفاء عادوا إلى العمل مرة أخرى".

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