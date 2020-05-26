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فن

بكلمات مؤثرة.. أحمد خالد صالح يوجه رسالة لـ أمير كرارة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:21 م
أمير و احمد خالد
أمير و احمد خالد
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اسماء الحسيني
شارك الفنان أحمد خالد صالح جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


وظهر أحمد خالد صالح فى الصورة برفقة النجم أمير كرارة وعلق قائلًا "النجاح مبيجيش من فراغ ، بيجى من تعب واجتهاد وصبر وإيمان وتواضع وحاجات كتير أوى كلها موجوده فيك.


وأضاف "مهما اتكلمت عنك وعن محبتك في قلبي مَش هوفيك حقك .. ربنا يديم عليك محبته ومحبة عبيده يابو سليم ويزيدك من فضله على قد ما بتكرم كل اللى حواليك".


يذكر أن أحمد خالد صالح شارك في الموسم الرمضاني في مسلسل "الفتوة" الذي تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

شارك في بطولته الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
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