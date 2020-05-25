أحمد خالد صالح ينشر صورة له من تصوير خطيبته هنادي مهنا





شارك الفنان أحمد خالد صالح جمهورة بصوره له من مسلسل الفتوه و ذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق أحمد علي الصورة قائلا " الشيخ عابد بعد العيديه و اذا كان ولابد ، الصورة من تصوير هنادي مهنا ".





و تفاعل مع الصورة عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي " المسلسل ده من أحلى المسلسلات "





و تابعت أخرى قائله " دورك كان حلو أوي بجد "





و يذكر أن أحمد خالد صالح شارك في الموسم الرمضاني في مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.



