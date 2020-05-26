تفاصيل عثور مسعف على 137 ألف جنيه خلال نقل مصابي حادث طريق

كشف أمير حسن عبد الظاهر، مسعف بوحدة بنى حسن بـ المنيا ، عن تفاصيل عثوره على 137 أثناء نقل مصابي حادث الطريق الصحراوي.





وأوضح "حسن"، في مداخلة الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أنه عثر على حقيبة بها 137 ألف جنيه أثناء نقل مصابين من الطريق الصحراوى، فقام على الفور بتسليم المبلغ إلى خزنة الأمانات بالمستشفى التي تم نقل المصابين إليها.





وأشار المسعف، إلى أنه أثناء نقل المصابين فوجئ بصوت هاتف، وعندما ذهب إلى السيارة وجد حقيبتين، متابعا "حقيبة بها 43 ألفًا وأخرى بها باقى المبلغ الذي تم تسليمه خزنة إلى الأمانات".





ونوه أمير حسن عبد الظاهر، بأن ما قام به ليس عملا بطوليا بل أمر واجب عليه.





وفى السياق ذاته، علق الدكتور شريف مدحت، مدير مرفق الإسعاف، في اتصال آخر، إن هذا أمر طبيعي من قبل العاملين في مرفق الإسعاف بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن الأمانة ليست مقتصرة على العاملين فى محافظة المنيا، معقبا "الأسبوع الماضى قام مسعف بتسليم نصف مليون.. نحن أقسمنا على حفظ حياة الناس، وهذا القسم يشمل أمانتهم".



