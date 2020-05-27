الرمحى: عدد المصابين بكورونا لا يتخطى ٨ صحفيين

قال حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين: إن عدد الإصابات بفيروس " كورونا " المستجد بالوسط الصحفي بنوعيه الصحفيين والإداريين وصل إلي 18 حالة مصابة منهم ما يقرب من 8 بالصحفيين وتوفي منهم حالتين فقط، وباقي الـ18 فنين وإداريين وكان أخرهم الزميل الفني بجريدة الوفد .





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وأضاف الرمحي، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يوجد إصابة مؤكدة بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وحالة أخري اشتباه بجريدة الأخبار المسائي، مؤكدًا أن هذه الحالة تعافت تمامًا وحاليا خارج مستشفيات العزل ويمارس حياته الطبيعية، بعد إزالة كل أعراض كورونا التي كان يعاني منها.





وحول اقتراحات بعض الصحفيين لتوفير مكان خاص لعزل الزملاء المصابين بكورونا ، قال الرمحي، انه يوجد أكثر من اقتراح بتخصيص دور كامل بنقابة الصحفيين لعزل الصحفيين المرضي بالفيروس .





وتابع عضو المجلس أن هذا المقترح غير عملي وغير قابل التطبيق علي أرض الواقع لعدة أسباب أولًا: أن النقابة مقر إداري وليس مستشفى مجهز وبالتالي فهو غير مؤهل من الناحية الفنية لتحويله إلي مستشفى عزل، وثانيًا تكلفة مستشفى العزل تتراوح من 10 مليون إلي 100 مليون وهذا خارج عن إمكانيات نقابة الصحفيين، بالإضافة إلي أن الدولة لن تدعمنا بمبالغ طائل لإنشاء مستشفى عزل لمدة شهر أو أثنين.





وأوضح الرمحي، أنه لو ظهرت حالة إصابة وأحدة داخل مستشفى العزل بنقابة الصحفيين فنحن سنضطر إلي إغلاق مقر النقابة بالكامل ولا نستطيع فتح باب النقابة لـ 13 ألف صحفي ولا أي موظف من الموظفين علي الإطلاق.