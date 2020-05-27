نائب وزير التعليم: التمويل المخصص لخامات التدريب بالمدارس الفنية منخفض جدا

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن التمويل المخصص حاليا لتوفير خامات التدريب في مدارس التعليم الفني منخفض جدا.





وأوضح نائب وزير التعليم، أن هذا الانخفاض يأتي نظرا لأن المعدلات المالية لنصيب الطالب الواحد قد تم تحديدها منذ عشرات السنين ، ولم يتم تعديلها لتتناسب مع انخفاض القوة الشرائية للجنية بمرور السنوات.





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وقال نائب وزير التعليم : يبلغ اجمالى مايتم تخصيصه حاليا من تمويل لخامات التدريب لكل طلاب التعليم الفني مبلغ 45 مليون جنيه تقريبا.





وأضاف قائلا: لقد أجرينا دراسة تفصيلية تتضمن رفع المعدلات المنخفضة الحالية لتناسب القوة الشرائية الحالية للجنيه، وذلك عن طريق دراسة احتياجات الخامات لفصل دراسي نمطى مكون من 40 طالب في عدد كبير من التخصصات، وتوصلنا الى ضرورة مضاعفة المعدلات الحالية بمقدار من 6-7 مرات على الأقل .





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وأكد نائب وزير التعليم أنه قد أسفرت هذه الدراسات عن ضرورة تعديل مبلغ ال 45 مليون جنيه ليصبح في حدود 280 مليون ، وقد تمت الموافقة على ذلك من حيث الخطة ولكن لم تتمكن الوزارة من ادراجه في ميزانية العام القادم ، ولكننا نعتبر أن موافقة وزارة التخطيط على مبدأ رفع المعدلات للطالب يعد تطورا إيجابيا سيكون له تأثير ايجابي على التعليم الفني في السنوات القادمة.



