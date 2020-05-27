إلكترونيا والسن من 4 سنوات.. ضوابط التقديم في رياض الأطفال بالمدارس الرسمية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس الرسمية سوف تفتح باب التقديم الالكتروني لمرحلة رياض الاطفال من 1 يونيو 2020 ، وحتى 30 يونيو 2020 .
وقالت وزارة التربية والتعليم ، إنه وقت تقديم الاوراق المطلوبة للتقديم بشكل ورقي في المدارس ، سيتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية اثناء التقديم مثل ارتداء الكمامات الطبية وان يكون التقديم في مكان مفتوح وجيد التهوية.
وبالنسبة لشروط التقديم في رياض الاطفال بالعام الدراسي 2020/2021 فتتمثل في :
-يشترط أن يكون سن الطفل المتقدم لكي جي 1 من 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم
-يكون حساب السن للاطفال المتقدمين لرياض الاطفال في المدارس الرسمية (العربي واللغات) من أول اكتوبر 2020
أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم فأبرزها ما يلي:
يشترط تقديم شهادة الميلاد الأصلية عند التقديم للالتحاق بالروضة ضمن ملف الطفل أو شهادة ميلاد كمبيوتر، وإقرار من ولي الأمر يفيد بأنه يقبل قرار تنسيق الأطفال وفق السن بمعرفة لجنة القبول، وسداد المصروفات المقررة كاملة على الطفل بعد ظهور نتيجة التنسيق خلال 15 يوما، وإلا يعتبر عدم السداد اعتذارا من ولي الأمر عن عدم الاستمرار في الإجراءات وعلى المدرسة إحلال التالي من قائمة الانتظار وفق الترتيب المعتمد بمعرفة المديرية.
وتلتزم كل إدارة تعليمية بأن يقتصر القبول على الأطفال المقيمين بدائرة الحي أو المركز بشرط تقديم المستند الدال على ذلك، وتخطر جميع الروضات بهذه الشروط قبل موعد التقديم للالتحاق بالروضة على أن يتم عمل مقابلة للطفل.
يشترط تقديم شهادة الميلاد الأصلية عند التقديم للالتحاق بالروضة ضمن ملف الطفل أو شهادة ميلاد كمبيوتر، وإقرار من ولي الأمر يفيد بأنه يقبل قرار تنسيق الأطفال وفق السن بمعرفة لجنة القبول، وسداد المصروفات المقررة كاملة على الطفل بعد ظهور نتيجة التنسيق خلال 15 يوما، وإلا يعتبر عدم السداد اعتذارا من ولي الأمر عن عدم الاستمرار في الإجراءات وعلى المدرسة إحلال التالي من قائمة الانتظار وفق الترتيب المعتمد بمعرفة المديرية.
وتلتزم كل إدارة تعليمية بأن يقتصر القبول على الأطفال المقيمين بدائرة الحي أو المركز بشرط تقديم المستند الدال على ذلك، وتخطر جميع الروضات بهذه الشروط قبل موعد التقديم للالتحاق بالروضة على أن يتم عمل مقابلة للطفل.
وكان قد نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة الخبر المتداول الان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، والذي أشاع أنه تقرر إضافة سنة زيادة لمرحلة رياض الاطفال بالمدارس ، تحت اسم KG3.
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وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : مفيش KG3 .
وناشد وزير التربية والتعليم ، الجميع بعدم الانسياق وراء اي اخبار غير رسمية التي لا تصدر بها بيانات رسمية حرصا على عدم البلبلة.