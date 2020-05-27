التعليم ترد على شكاوى عدم وجود مراجع باللغة العربية لطلاب التعليم الفني على المكتبة الرقمية

تلقى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني ، شكوى من بعض طلاب التعليم الفني ، بسبب عدم تمكنهم من ايجاد مراجع باللغة العربية لموضوعات أبحاثهم على المكتبة الرقمية التابعة لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت، حيث أن معظم المراجع باللغة الانجليزية.





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وردًا على ذلك قال نائب وزير التعليم : اننا بالتأكيد سنحاول حل هذه المشكلة وتوفير مراجع باللغة العربية ، ولكن الدرس الذى يجب أن نتعلمه من ذلك هو ضرورة إلمام طالب التعليم الفني بالمبادئ الأساسية للغة الانجليزية، لتمكنه من البحث عن المعلومات الفنية في مجال تخصصه بسهولة.





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وأضاف نائب وزير التعليم : لذلك يجب الاهتمام بتعليم اللغات في جميع مجالات التعليم الفني ، حيث أن أكثر من 99 % من المعلومات المتاحة على الانترنت عن التعليم الفني تكون باللغة الإنجليزية فقط.



