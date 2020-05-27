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تعليم

التعليم ترد على شكاوى عدم وجود مراجع باللغة العربية لطلاب التعليم الفني على المكتبة الرقمية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:10 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
تلقى الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني ، شكوى من بعض طلاب التعليم الفني ، بسبب عدم تمكنهم من ايجاد مراجع باللغة العربية لموضوعات أبحاثهم على المكتبة الرقمية التابعة لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت، حيث أن معظم المراجع باللغة الانجليزية.

وردًا على ذلك قال نائب وزير التعليم : اننا بالتأكيد سنحاول حل هذه المشكلة وتوفير مراجع باللغة العربية ، ولكن الدرس الذى يجب أن نتعلمه من ذلك هو ضرورة إلمام طالب التعليم الفني بالمبادئ الأساسية للغة الانجليزية، لتمكنه من البحث عن المعلومات الفنية في مجال تخصصه بسهولة.


وأضاف نائب وزير التعليم : لذلك يجب الاهتمام بتعليم اللغات في جميع مجالات التعليم الفني ، حيث أن أكثر من 99 % من المعلومات المتاحة على الانترنت عن التعليم الفني تكون باللغة الإنجليزية فقط.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء اونلاين عقده دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني مع ائتلاف شباب معلمي مصر لمناقشة استفسارات المعلمين.

حيث تلقى نائب وزير التعليم خلال هذا اللقاء استفسارات حول خطة تطوير التعليم الفني والهيئة القومية لجودة التعليم الفني  وأكاديمية معلمى التعليم الفني والمدارس التكنولوجيا التطبيقية والأبحاث التطبيقية وقضايا المعلمين .
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