آخر ظهور لنداء شرارة بمناسبة عيد استقلال الأردن

نشرت المطربة الاردنية نداء شرارة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ظهرت الفنانة نداء في الصور من اخر حفلاتها التي اقامتها بمنطقة جبل القلعة بمناسبة عيد استقلال الأردن.





وعلقت علي الصور قائله: أفضل ما يدافع عنك في غيابك (( أخلاقك )) مساكم ورد حبايبي .

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نالت الصور اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى :





منوره ندوش





يسعد مساكي





بتجنني حبيبتي





خير مثال للاحترام و الجمال والرقي











يذكر أن نداء شرارة طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "بس يقبرني" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".





ومن أبرز أعمال نداء شرارة الفنية، أغنية "سهرانة أنا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"كلام"، و"درجات"، و"حكايتي"، وغيرها من الأغاني المتنوعة.