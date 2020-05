آخر ظهور لنداء شرارة بمناسبة عيد استقلال الأردن

View this post on Instagram

أفضل ما يدافع عنك في غيابك (( أخلاقك )) 🤍 الثوب الاردني من @rasha_shahto_designs الميكب @haneen__taher p مساكم ورد حبايبي 🌺💗 #عيد_الاستقلال_الاردني #عيد_الاستقلال_74 #نداء_شرارة #الاردن