فيديو .. أكثر من 100 طيارة ورق تعلو سماء مدينة بالمنوفية.. آخر تقاليع المنايفة في حظر التجوال





ويظهر الفيديو أكثر من 100 طائرة ورقية تعلوا فوق سماء المدينة ويلهو بها الشباب أثناء فترة الحظر.





ونشر محمود حجاج أخصائي صحة نفسية الفيديو على صفحته بموقع الفيسبوك، وقال إن هناك ما يسمى بالسباق والمناورات بين أصحاب هذه الطائرات فهناك من يريد إسقاط طائرات أخرى بطائرته وهكذا وهو نوع من أنواع كسر الملل أثناء فترة حظر التجوال.





جدير بالذكر أن مدينة سرس الليان من المدن الشهيرة بعمل الطائرات الورقية، فقد كان يستخدمها الأطفال والشباب منذ سنوات فيوقت الأجازة السنوية وبعد امتحانات آخر العام، فهي عادة من العادات التي يتبعونها منذ سنوات.





ولجأ إلى هذه العادة الكثير من الأطفال والشباب في فترة الحظر ووقت الفراغ للتسلية والترفيه، ومنهم الكثيرون من يقوم بتصنيعها

لجأ شباب مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية إلى صنع الطائرات الورقية و"وتطيرها" من فوق أسطح منازلهم أثناء حظر التجوال.