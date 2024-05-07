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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التيار الإصلاحي الحر يدين عملية رفح ويحمل إسرائيل مسئولية التصعيد

التيار الإصلاحي الحر
التيار الإصلاحي الحر

أدان التيار الإصلاحي الحر العمليات العسكرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وسيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، محملًا إسرائيل كامل المسئولية عما قد يسفر عنه هذا التصعيد من تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها.

وأكد التيار بأن على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل وتحمل مسئوليته التاريخية والإنسانية عن الكارثة التي سيسفر عنها ذلك التصعيد داعيًا القوى الكبرى أن تتخلى عن ازدواجية المعايير في نظرها لحقوق الشعب الفلسطيني وإلى ضرورة ممارسة ضغط أكبر لإثناء حكومة نتانياهو عن المضي قدمًا في هذا التصعيد الخطير. 

ودعا التيار عقلاء العالم إلى تبني السردية المصرية والاستراتيجية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة من ضرورة التهدئة والعودة لمائدة المفاوضات وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني كما شدد التيار على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وتوقف كافة أشكال التصعيد التي تعطي ذريعة مجانية لإسرائيل لإعادة قصف المدنيين العزل.

التيار الاصلاحي الحر رفح معبر رفح رفح الفلسطينية السيسي

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