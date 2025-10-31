حسن المستكاوي يحتفي بالمتحف المصري الكبير: بوستات الشباب حركت الفراعنة

احتفي الناقد الرياضي حسن المستكاوي بحفل افتتاح المتحف المصري غدا.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" المتحف المصرى الكبير: ‏مصر فرحانة.. شباب عبقرى موهوب عمل بوستات حركت الفراعنة.. تحية لهم ولآلاف العمال اللي اشتغلوا في هذا المشروع.. تحية لصاحب الفكرة الوزير فاروق حسني وللرئيس مبارك حمه الله ، وهو الذي بدأ العمل في عهده . تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تابع العمل بكل تفاصيله في إطار مشروع تنمية متكامل في جميع الاتجاهات .. ‏وان شاء الله يكون حفل الافتتاح يليق بمصر وتاريخها وجدودنا العباقرة صناع الحضارة .

‏تحيا مصر

ساعات قليلة ويبدأ افتتاح المتحف الكبير والذي سيشهد أكبر عرض تاريخي في العالم وسيحضره عدد كبير من رؤساء الدول.

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري في العالم، ويقع على حافة هضبة الجيزة في تناغم معماري مع الأهرامات ويضم كامل كنوز الملك توت عنخ آمون، ومركب الملك خوفو، وآلاف القطع الأثرية النادرة.