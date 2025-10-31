قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيق حكومي أمريكي: إسرائيل انتهكت حقوق الإنسان في غزة
وميض غامض في درب التبانة| علماء يقتربون من حل لغز الكون.. ومادة مظلمة تبوح بالسر
صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 .. غدا
رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر
رئيس ألمانيا: أغتنم المشاركة بافتتاح المتحف المصري الكبير لإجراء مباحثات مع الرئيس السيسي
بـ 150 ألف دولار.. ساعة أحمد الشرع تثير الجدل في منتدى الاستثمار
أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
طاقم تمريض اعتدى على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا.. وهذه عقوبتهم
بعد فترة من الابتعاد.. محمد صلاح يعود للظهور على التواصل الاجتماعي
وزير الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر 25% خلال العام الحالي
مجلس الأمن يهدد الدعم السريع: نرفض أي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان
رحلة الوعي الرقمي.. دروس مهمة للآباء والأبناء احرصوا عليها
أخبار البلد

حسن المستكاوي يحتفي بالمتحف المصري الكبير: بوستات الشباب حركت الفراعنة

منار نور

احتفي الناقد الرياضي حسن المستكاوي بحفل افتتاح المتحف المصري غدا.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" المتحف المصرى الكبير: ‏مصر فرحانة.. شباب عبقرى موهوب عمل بوستات حركت الفراعنة.. تحية لهم ولآلاف العمال اللي اشتغلوا في هذا المشروع.. تحية لصاحب الفكرة الوزير فاروق حسني وللرئيس مبارك  حمه الله ، وهو الذي بدأ العمل في عهده . تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تابع العمل بكل تفاصيله في إطار مشروع تنمية متكامل في جميع الاتجاهات .. ‏وان شاء الله يكون حفل الافتتاح يليق بمصر وتاريخها وجدودنا العباقرة صناع الحضارة .
‏تحيا مصر

ساعات قليلة ويبدأ افتتاح المتحف الكبير والذي سيشهد أكبر عرض تاريخي في العالم وسيحضره عدد كبير من رؤساء الدول.

ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري في العالم، ويقع على حافة هضبة الجيزة في تناغم معماري مع الأهرامات ويضم كامل كنوز الملك توت عنخ آمون، ومركب الملك خوفو، وآلاف القطع الأثرية النادرة.

المستكاوي المتحف المصري حفل افتتاح المتحف المصري

