أخبار الوادي الجديد| أماكن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.. ودورات تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل

شهدت محافظة الوادى الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

ننشر أماكن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عبر صفحتها الرسمية عن أماكن عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير وذلك بالميادين الرئيسيه بمراكز المحافظة الخمس و ذلك يوم السبت الاول من شهر نوفمبر .

في مركز الخارجه سيتم عرض الاحتفالية بشاشات عرض ميدان ٣٠ يونيو بجوار مديرية الأمن وشاشات عرض ميدان الطحان شمال مدينة الخارجه وشاشة أرض المعارض بحي الأمل.

اما مركز الداخله سيتم عرض الاحتفالية بشاشات عرض ابيدوس بمدينة موط

ومركز الفرافره بشاشات عرض ميدان الشهيد عمر عامر .

ومركز بلاط بشاشات عرض ميدان البرنس بمدينة بلاط

ومركز باريس بشاشات عرض ميدان المثلث فضلا عن عرض الاحتفالية بمراكز الشباب وقصور الثقافه.

ويُعد المتحف المصري الكبير مشروعًا ضخمًا بدأ قبل أكثر من 20 عامًا، ليصبح اليوم الأكبر في العالم من نوعه، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بينها المجموعة الكاملة لفرعون الذهب توت عنخ آمون.



ويقع المتحف على بعد خطوات من أهرامات الجيزة ليشكل بوابة حضارية تجمع بين الماضى الفرعونى والمستقبل الحديث، مما يعزز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد الثقافية والسياحية فى العالم.

عمل الوادي الجديد: دورات تدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل

تواصل مديرية العمل بالمحافظة جهودها في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات السباكة الصحية، وأعمال الطاقة الشمسية، والحاسب الآلي، والتي نُفذت على مستوى مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة.



وكانت مديرية العمل بالوادي الجديد، قد نفذت قبل ذلك عددًا من الأنشطة التوعوية والتدريبية، حيث نفذ مكتب السلامة والصحة المهنية بالداخلة ندوة توعوية بإحدى المدارس الثانوية الفنية بنات لتعريف المشاركين بأحكام قانون العمل الجديد وحقوق وواجبات العاملين بالقطاع الخاص، دعمًا لجهود الدولة في نشر الوعي العمالي وتحسين بيئة العمل.

كما تابعت المديرية ايضا التدريب على مهنتي التبريد والتكييف والطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالخارجة ضمن المبادرة الرئاسية «مهنتك مستقبلك

يأتي ذلك اتساقًا مع جهود الدولة لتعزيز منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، وتنفيذًا لتوجهيات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ برامج تدريب مهني للشباب لاكسابهم خبرات عملية تؤهلهم لسوق العمل وإقامة مشروعات خاصة بهم.

كرس حياته لتربية بناته اختيار مهندس من الوادي الجديد الاب القدوه علي مستوي مصر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد عن اختيار المهندس علي نظير " الأب القدوه" علي مستوي الجمهوريه .



نشا الأب" المهندس علي نظير" في أسرة فقيرة تخرج في كلية العلوم ثم حصل وظيفة حكومية. وتزوج ،رغم محدودية الإمكانيات، ورزق بابنته الأولى وواجه تحدي إنجاب ثلاث بنات متتاليات. ولدت ابنته الثالثة بمشكلة صحية، بصبره وتحمله عناء السفر كتب الله لها الشفاء بعد إنجاب ابنتين أخريين رزقه الله بولد، لكنه توفي قبل أن يتم عامه الأول، ثم رزقه الله بفتاة أخرى لا تلبث إلا ان لحقت باخيها، لكنه استمر في مواجهة الحياة بثبات بحث عن فرص عمل إضافية، وحصل على دورات تدريبية في التنقيب عن النفط، حتى أصبح خبيرا في الجيولوجيا حرص على أن تتلقى كل واحدة من بناته تعليما عاليا، بعد دوره في المشاركة السياسية والمجتمعية بارزا فشجع بناته على الانخراط في المجتمع، وظل يروى الاحفاده قصص التاريخ، حيث كان الحديث عن مصر حاضرًا في كل جلساته ايمانا منه ان حب الوطن هو الانتماء الحقيقي. كان يصطحب بناته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. حصلت إحداهن على جوائز وظيفية، وأخرى تقلدت مناصب في الأحزاب السياسية

كما انه كان داعم لاحفاده ، مؤكدا أن الأبوة تمتد لما بعد التربية. يرى أن نجاح بناته هو أعظم إرث تركه وراءه، ويعتز بلقب "أبو البنات" باعتباره أعظم إنجاز في حياته.



وأكد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن اختيار الاب القدوه لم يأتي من عبث ولكن عطائه في رعاية أسرته وأداء رسالته علي اكمل وجه نحوهم وتقديمهم كنماذج مضيئه ومشرفه لخدمة المجتمع .

وأضاف أنه تم اختياره الاب القدوه من أبناء الوادي الجديد لعام ٢٠٢٥ وتم تكريمه في احتفالية الوزاره بحضور الدكتوره مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.