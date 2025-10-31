أسوان.. مجمع إعلام أبو سمبل ينظم ندوة عن افتتاح المتحف المصرى الكبير

نظم مجمع إعلام أبوسمبل، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع منطقة آثار أبوسمبل جنوب أسوان ، ندوة تعريفية لشباب المدينة السياحية، بعنوان "المتحف المصرى الكبير.. ذاكرة مصر الحية وعنوان مجدها الخالد"، وذلك بمناسبة الافتتاح التاريخى للمتحف المصرى الكبير.

حاضر في الندوة الدكتور أحمد مسعود، مدير منطقة آثار أبو سمبل، متحدثًا عن عظمة التاريخ المصري وثراء تراثه الممتد لآلاف السنين ، وأن المتحف المصري الكبير يعد إنجازًا حضاريًا ومعماريًا فريدًا يجسد استمرار مسيرة الدولة المصرية في الاعتزاز بهويتها الوطنية.

المتحف المصرى

وشهدت الندوة مشاركة واسعة من شباب مدينة أبو سمبل الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الفعالية التثقيفية، مؤكدين حرصهم على دعم جهود الحفاظ على التراث المصري ونشر الوعي بأهمية حماية الآثار والتاريخ الوطنى.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وإشراف الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، بهدف رفع الوعي الثقافي والتاريخي لدى الشباب وتعزيز روح الانتماء والفخر بالحضارة المصرية العريقة التي تمثل أساسًا راسخًا لمستقبل الوطن.