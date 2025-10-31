إتاحة جديدة لخدمة Apple Pay بالتعاون مع بنك مصر.. تفاصيل

أعلنت فوري الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، عن إتاحة خدمة Apple Pay بالتعاون مع بنك مصر، لتمنح عملاءها وسيلة دفع أكثر أمانًا وسهولة وخصوصية، في خطوة جديدة تعزز منظومة التحول الرقمي والدفع غير النقدي في السوق المصري.

تتيح الخدمة للمستخدمين إجراء عمليات دفع سريعة وآمنة باستخدام أجهزة iPhone وApple Watch وiPad وMac، دون الحاجة إلى تمرير البطاقة أو التعامل بالنقود. وتعتمد كل معاملة على مصادقة آمنة باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز مرور، إلى جانب رمز أمان ديناميكي فريد يتم إنشاؤه لكل عملية شراء.

وتُقبل Apple Pay في آلاف المتاجر والمطاعم والصيدليات ومحطات الوقود وخدمات النقل، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها داخل التطبيقات أو عبر الإنترنت من خلال متصفح Safari، مما يجعل تجربة الدفع أكثر سهولة وأمانًا.

كما تؤكد الشركة أن بيانات البطاقات لا يتم تخزينها على الأجهزة أو خوادم Apple، بل يتم إنشاء رقم مميز مشفر يُخزَّن بأمان داخل شريحة معتمدة مخصصة للدفع. يمكن تفعيل الخدمة بسهولة عبر تطبيق Apple Wallet بإضافة بطاقة ماي فوري الصفراء، ليبدأ العملاء في استخدام Apple Pay والاستفادة من مزاياها فورًا.