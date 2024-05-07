أحمد حسن: غياب مدافع بيراميدز عن الفريق بسبب عملية جراحية

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن غياب اللاعب أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد حسن:"أسامة جلال مدافع فريق بيراميدز يغيب 3 أسابيع عن المباريات بسبب عملية جراحية في الوجه".





حقق بيراميدز الفوز على نظيره مودرن فيوتشر بنتيجة 2-1، في المباراة التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوي فىإطار الجولة 21 من بطولة الدوري.

وسجل محمد فاروق هدف فيوتشر فى الدقيقة 20 بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليحولها برأسه في مرمىبيراميدز، ونجح فيستون مايلي في تسجيل التعادل لبراميدز في الدقيقة 76، وسجل هدف الفوز لبيراميدز اللاعب كريمحافظ في الدقيقة 90+1.





وارتفع رصيد بيراميدز الى النقطة ٤١ في صدارة ترتيب الدورى.