زهقنا بس حكمة ربنا.. رامي جمال يحذر جمهوره من ذروة كورونا

صباح الفل علي اللي محليين الدنيا ❤️ ياريت يا حبايب القلب اليومين دول بالذات كلكم تخلو بالكم من صحتكم ومن الاجراءات الوقائية عارف كلنا زهقنا بس حكمه ربنا اننا لسه مكملين فياريت محدش يهمل ولا يبسط الموضوع لانه خلاص دي مرحله الذروه وربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا ونخلص من الكابوس ده بقي 🙏🙏