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فن

زهقنا بس حكمة ربنا.. رامي جمال يحذر جمهوره من ذروة كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 01:24 م
رامي جمال
رامي جمال
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ميرنا محمود
شارك الفنان رامى جمال، جمهوره صورة جديدة بصحبة كلبه على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق رامى جمال على الصورة قائلا: "صباح الفل على اللي محليين الدنيا ياريت يا حبايب القلب اليومين دول بالذات كلكم تخلو بالكم من صحتكم ومن الإجراءات الوقائية، عارف كلنا زهقنا بس حكمة ربنا إننا لسه مكملين فياريت محدش يهمل ولا يبسط الموضوع لأنه خلاص دي مرحلة الذروة، وربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا ونخلص من الكابوس ده بقى".

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وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى: "صباح العافية عليك - أحلى رامى فى الدنيا - ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح".


يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".


أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.

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