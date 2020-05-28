AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

زعيم المعارضة التركية: نظام أردوغان يعيش في ترف.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 02:55 م
زعيم المعارضة التركية
زعيم المعارضة التركية
Advertisements
آيات أحمد
أكد زعيم المعارضة التركية، أن نظام أردوغان يعيش فى ترف ثم ينكر ذلك، مؤكدًا أنه لو كان الأمر بيده فاول ما سيقوم به فى الاقتصاد هو تحقيق الادخار للدولة.

وأضاف زعيم المعارضة التركية فى لقاء سابق له أذاعته فضائية " اكسترا نيوز"، أن  هناك بذخا هائلا فى الدولة، متابعًا " عندما أقول إن هناك بذخًا فأردوغان لا يقبل بهذا ويقول لا يوجد.

وأشار إلى أنه إذا تجنبنا الإسراف فلن يكون علينا أخذ الضرائب من الشعب، مضيفًا تقريرنًا حول الإسراف لا يؤخذ به.

وأوضح أنه يجب أن تكون الميزانية واضحة وصريحة دون التحايل فى بنودها، مؤكدًا  أن نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتعامل بإسراف مع الميزانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يعتقل رؤساء 5 بلديات أكراد.. ويستبدلهم بموالين له

تركيا.. معركة "الحساء" تشتعل بين أردوغان والمعارضة (تفاصيل كاملة)

ترشيحاتنا

هذا النوع من الكمامات الأكثر منعا لتسلل فيروس كورونا

الحكومة: إتاحة الكشف وتوفير العلاج فى 330 مستشفى تتبع وزارتى الصحة والتعليم العالى على مستوى الجمهورية

راندا البحيري تشارك جمهورها بصورة جديدة عبر انستجرام

وفاة شقيقة مهاجم الأهلي السابق

ارتداؤها إجباريا.. هذه الأماكن حددتها الحكومة لارتداء الكمامة.. و4 آلاف جنيه غرامة

في ظروف بالغة الدقة.. رسالة من أمير الكويت إلى الملك سلمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هبة مجدي تخطف أنظار المتابعين

تكاليف تأمين الأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل مجددًا

ذروة كورونا بعد أسبوعين.. شروط غرفة العزل المنزلي