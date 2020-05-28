زعيم المعارضة التركية: نظام أردوغان يعيش في ترف.. فيديو

أكد زعيم المعارضة التركية، أن نظام أردوغان يعيش فى ترف ثم ينكر ذلك، مؤكدًا أنه لو كان الأمر بيده فاول ما سيقوم به فى الاقتصاد هو تحقيق الادخار للدولة.





وأضاف زعيم المعارضة التركية فى لقاء سابق له أذاعته فضائية " اكسترا نيوز"، أن هناك بذخا هائلا فى الدولة، متابعًا " عندما أقول إن هناك بذخًا فأردوغان لا يقبل بهذا ويقول لا يوجد.





وأشار إلى أنه إذا تجنبنا الإسراف فلن يكون علينا أخذ الضرائب من الشعب، مضيفًا تقريرنًا حول الإسراف لا يؤخذ به.





وأوضح أنه يجب أن تكون الميزانية واضحة وصريحة دون التحايل فى بنودها، مؤكدًا أن نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتعامل بإسراف مع الميزانية.