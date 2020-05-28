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محافظات

صحة السويس: 18 حالة إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 04:35 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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حسن غنيمة
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس عن ظهور  18 حالة ايجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا  موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر والحالات البسيطه يتم عزلها بالمنزل وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.


وأضاف بيان مديرية الصحة ، انه جار استكمال الاجراءات الوقائية الاحترازية والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين اللصقاء لتلك الحالات .


وتابع البيان ان إجمالى عدد الحالات الايجابية  198 حالة بمحافظة السويس منذ بداية الأزمة حتى اليوم وعدد حالات  الوفاة 7 حالات .


وشددت مديرية الصحة على اهمية الالتزام بالاجراءات التى وضعتها الدوله للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالاماكن المزدحمه وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للايدى واداب العطس والسعال وتنظيف الاسطح باستمرار بالمواد المطهره وعدم النزول الا للضرورة القصوى والالتزام بالمسافه الآمنه وهى متر على الاقل وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات مثل اماكن العمل او الاسواق وغيره حيث انه من يوم السبت ٥/٣٠ سيتم منع دخول المواطنين للمصالح الحكوميه والبنوك وغيرها من الاماكن العامه دون ارتداء الكمامات الطبية لمنع انتشار العدوى .
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