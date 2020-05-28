صحة السويس: 18 حالة إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس عن ظهور 18 حالة ايجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر والحالات البسيطه يتم عزلها بالمنزل وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.









وأضاف بيان مديرية الصحة ، انه جار استكمال الاجراءات الوقائية الاحترازية والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين اللصقاء لتلك الحالات .









وتابع البيان ان إجمالى عدد الحالات الايجابية 198 حالة بمحافظة السويس منذ بداية الأزمة حتى اليوم وعدد حالات الوفاة 7 حالات .







