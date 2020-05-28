انتخاب رئيس جديد للبرلمان الإيراني

انتخب أعضاء البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، رئيسا للبرلمان في دورته الجديدة الحادية عشرة لمدة عام واحد، بحسب ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية.





وأشارت الوكالة إلى أن قاليباف حصل على 230 صوتا من اصوات النواب الذين حضروا اجتماع المجلس اليوم الخميس البالغ عددهم 264 نائبا من اصل 290 نائبا.





وكان 3 نواب خاضوا المنافسة على رئاسة البرلمان، وهم محمد باقر قاليباف، والنائب فريدون عباسي الذي حصل على (17 صوتا) والنائب مصطفى ميرسليم الذي حصل على (12 صوتا).





وانتخب اعضاء البرلمان النائب امیر حسین قاضي زادة هاشمي بـ 208 صوتا و النائب علي نیكزاد بـ 196 صوتا بصفة النائبين الاول والثاني لرئيس مجلس الشورى الإيراني على التوالي.





محمد باقر قاليباف من مواليد مدينة طرقبه بمشهد، عام 1961م هو سياسي أصولي إيراني وضابط عسكري سابق يشغل منصب عمدة طهران، وهو مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني، عمل قائدا لمقر خاتم الأنبياء للإعمار، وقائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني في الفترة من 1997 إلى 2000 كما ترأس الشرطة الإيرانية في الفترة من 2000 إلى 2005.











