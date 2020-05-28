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رياضة

الأسود تبقى .. تركي آل الشيخ ينشر فيديو ترويجيا لمباراة ألميريا الإسباني و النصر السعودي

الخميس 28/مايو/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو ترويجى "لمباراة التحدى" بعنوان : الأسود تبقى أسود.

فيما ستقام المباراة بين نادى ألميريا الأسبانى و فريق النصر السعودي والتى تقام بهدف خيري لصالح "منصة جود للإسكان". 


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وكان تركي آل الشيخ رفض تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين، في ظل الأزمة الراهنة، التي تسبب فيها، تفشي وباء كورونا المستجد.

وأصدر نادي ألميريا بيانا رسميا، يفيد بأنه لن يخفض رواتب اللاعبين أو الموظفين رغم تفشي الوباء، مشددًا على أن هذه هي مسؤوليته لحماية كل العاملين خلال هذا الموقف الكارثي.


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